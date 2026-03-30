دورة شمال إفريقيا.. المغرب تسجل هدفًا ثان فى شباك منتخب مصر 2009

أحرز منتخب المغرب الهدف الثاني والتقدم فى شباك منتخب مصر مواليد 2009 من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإتحاد العسكري في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

وجاء هدف المغربي الثاني في الوقت القاتل من خلال الشوط الثاني.

افتتح منتخب المغرب التهديف في الدقيقة 24، عن طريق رامي الوجماني.

وأدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 41، عن طريق عادل علاء من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

جاء تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - عبدالله عمرو - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - أدهم حسيب - زياد سعودي - عبد العزيز خالد.