دورة شمال إفريقيا.. المغرب يهزم منتخب مصر مواليد 2009 في الوقت القاتل

اقتنص منتخب المغرب ثلاث نقاط ثمينة على حساب منتخب مصر مواليد 2009 في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الإتحاد العسكري في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

افتتح منتخب المغرب التهديف في الدقيقة 24، عن طريق رامي الوجماني.

وأدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 41، عن طريق عادل علاء من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف المغربي الثاني في الوقت القاتل من خلال الشوط الثاني.

وحصل لاعب منتخب مصر على بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بعد مشادة بين الفريقين.

جاء تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عبيد ـ آدم يوسف - عبدالله عمرو - أحمد محروس "ميدو" - عمر عبدالرحيم - سيف كريم - أدهم حسيب - زياد سعودي - عبد العزيز خالد.



