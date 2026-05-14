الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب رئيس حزب المؤتمر: مشاركة مصر في البريكس تعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة مصر في اجتماعات تجمع البريكس تمثل تحركا استراتيجيا في مسار السياسة الاقتصادية الخارجية للدولة المصرية وتعكس انتقال السياسة الاقتصادية إلى مرحلة أكثر انفتاحا على مراكز القوة الاقتصادية العالمية الصاعدة والتكتلات الاقتصادية الكبرى، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية وإعادة تموضعه داخل النظام الاقتصادي الدولي.

وأوضح فرحات أن البربكس بات يشكل أحد أهم الأطر الدولية التي تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، ليس فقط من حيث الحجم الاقتصادي للدول الأعضاء، وإنما من حيث قدرتها على طرح بدائل تمويلية وتجارية خارج المنظومات المالية التقليدية، وهو ما يمنح الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، مساحة أوسع للمناورة الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل والاستثمار.

التحولات الجارية في النظام الاقتصادي الدولي

وأشار إلى أن انخراط مصر الفاعل داخل هذا الإطار يعكس إدراكا استراتيجيا لطبيعة التحولات الجارية في النظام الاقتصادي الدولي، حيث تتجه الدولة المصرية إلى تعزيز حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية التي شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بما يجعلها مركزًا محوريًا للحركة التجارية بين الشرق والغرب.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن أهمية المشاركة لا تتوقف عند البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى إعادة صياغة أدوات التعاون الدولي بما يتيح للدول الأعضاء استخدام آليات تمويل أكثر مرونة، وعلى رأسها التوسع في التسويات بالعملات المحلية، وهو ما يخفف من الضغوط المرتبطة بتقلبات الدولار ويقلل من تكلفة الاستيراد والتمويل على الاقتصادات الناشئة.

كما شدد فرحات على أن هذا التوجه يتسق مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على بناء شبكة علاقات اقتصادية متعددة الاتجاهات، تعزز من استقلالية القرار الاقتصادي وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على مسار التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفا أوسع لانضمام مصر إلى هذا التكتل في جذب استثمارات نوعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته على تحقيق نمو أكثر توازنا واستدامة.

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

إطلالة فرح شعبان في تركيا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

