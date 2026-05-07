رئيس حزب المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تجسد قوة العلاقات الإستراتيجية

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ، تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وتؤكد استمرار التنسيق والتشاور بين القيادتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال صميدة إن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة على الأخوة والتعاون والدعم المتبادل، مشيدًا بالمواقف الإماراتية الداعمة للدولة المصرية في مختلف المراحل، خاصة عقب أحداث ثورة 30 يونيو وما شهدته البلاد من تحديات في أعقاب حكم جماعة الإخوان.

وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تؤكد دائمًا دعمها الكامل لدولة الإمارات في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، موضحًا أن موقف القيادة السياسية المصرية خلال الأزمة الأخيرة يعكس ثوابت الدولة المصرية الراسخة تجاه أمن الخليج، باعتباره جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي تحمل رسائل سياسية مهمة تؤكد وحدة الصف العربي، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يدعم جهود الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التنمية والسلام لشعوبها.