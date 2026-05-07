قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية
الجناح المصري يعود إلى سوق الأفلام في مهرجان كان 2026
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، وذلك بحضور السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء السفارة المصرية في أبو ظبي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل على شرف السيد الرئيس، رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة السيد الرئيس إلى بلده الثاني الإمارات، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. ومن ناحيته، أعرب السيد الرئيس عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنًا العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشدداً على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها، ومؤكداً أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”. كما أوضح سيادته أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية. 
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحرص  على مواصلة التنسيق مع مصر.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا كذلك سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف التشاور بشأن الأزمات الإقليمية بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها. وفي ختام المباحثات، اصطحب رئيس دولة الإمارات السيد الرئيس إلى مطار أبو ظبي الدولي لتوديعه.

السيسي عبد الفتاح الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

مجلس الدولة يحسم الجدل.. استمرار الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

مدرسة المحلة الرسمية بالمحلة

إصابة 3 مدرسين في واقعة اقتحام ولي أمر مدرسة المحلة الرسمية

الطفل الغريق

بعد 3 أيام بحث..العثور على جثة طفل غارقا بترعة "أم إسماعيل" بقنا

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد