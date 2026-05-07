السيسي: نرفض الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وما يمسها يمس مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددا على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها.

جاء ذلك خلال الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس السيسي اليوم إلى أبوظبي والتي استقبله خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيسي، إن ما يمس الإمارات يمس مصر، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره .. مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.