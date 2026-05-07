التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية

تُثمّن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الزيارة الأخوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المتبادل على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد التنسيقية أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وتشيد التنسيقية بما أكده الرئيس خلال المباحثات من تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها الثابت لأمنها واستقرارها، ورفضها التام لأي اعتداءات تمس سيادة الإمارات أو تهدد أمن المنطقة، تأكيدًا على أن أمن الدول العربية مترابط ويستوجب التكاتف والتنسيق المشترك.

كما تُثمن التنسيقية تأكيد القيادة السياسية المصرية على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمات الراهنة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها تداعيات التصعيد والصراعات.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل لكل الجهود التي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار في المنطقة العربية.

وتجدد التنسيقية تأكيدها على أهمية وحدة الصف العربي والتنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة، لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.