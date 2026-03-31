الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل مونديال 2026.. موعدنا الليلة مع مباراة مصر وإسبانيا الودية

قبل مونديال 2026.. موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية
قبل مونديال 2026.. موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية
ولاء خنيزي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا رغم كونه وديًا، نظرًا لقوة المنافس وقيمة الاحتكاك الفني.

موعد ومكان المباراة

تُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً على ملعب ملعب آر سي دي إي بمدينة برشلونة، في واحدة من أبرز التجارب الودية للفراعنة قبل الاستحقاق العالمي.

مواجهة لاكتساب الخبرات

يدخل المنتخب المصري اللقاء بقيادة المدير الفني حسام حسن، واضعًا نصب عينيه تحقيق أقصى استفادة فنية، من خلال الاحتكاك بمدرسة كروية أوروبية عريقة مثل المنتخب الإسباني، وهو ما يسهم في رفع كفاءة اللاعبين واكتساب خبرات دولية مهمة.


كما تمنح المباراة الجهاز الفني فرصة لتجربة عناصر جديدة داخل المعسكر، وتقييم مستوى بعض اللاعبين قبل الاستقرار على القوام الأساسي.

خطة فنية متوازنة

استقر الجهاز الفني على الاعتماد على أسلوب متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية، خاصة في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون عقب مواجهة السعودية، بالإضافة إلى رحلة السفر الطويلة التي استغرقت نحو 8 ساعات.


ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المباراة بطريقة 3-5-2، مع الاعتماد على ثلاثي الدفاع رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، لتأمين الخط الخلفي والحد من خطورة الهجوم الإسباني، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

 

طاقم التحكيم

يقود اللقاء طاقم تحكيم بلغاري بقيادة الحكم الدولي جورجي كاباكوف، في مباراة يُتوقع أن تتسم بالقوة والانضباط التكتيكي.

 

دفعة معنوية قوية

يدخل الفراعنة المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على المنتخب السعودي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أُقيم مؤخرًا بمدينة جدة، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار الفني والثقة داخل صفوف الفريق.

 

بروفة أخيرة قبل المونديال

تأتي هذه المواجهة ضمن برنامج إعداد شامل يهدف إلى تجهيز المنتخب المصري بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في كأس العالم 2026، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يسعى المنتخب لتقديم أداء قوي يليق بتاريخه وتحقيق نتائج إيجابية على الساحة العالمية.

الجيش الإيراني: سنواصل الرد على أي عدوان حتى إنهاء التهديدات ومعاقبة المعتدين

الجيش الإيراني : سنواصل الرد على أي عدوان حتى إنهاء التهديدات ومعاقبة المعتدين

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 180 منصة صواريخ في جنوب لبنان منذ اندلاع الحر

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 180 منصة صواريخ في جنوب لبنان

