الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة لصحة القلب؟.. دراسة حديثة تجيب

ولاء خنيزي

لم يعد الاهتمام بممارسة الرياضة يقتصر فقط على نوع التمرين أو مدته، بل أصبح توقيت الأداء عنصرًا مهمًا قد يُحدث فرقًا في النتائج الصحية.

 وكشفت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين في الصباح الباكر قد تمنح فوائد إضافية، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب وعمليات التمثيل الغذائي، بحسب ما نشره موقع "Ndtv".

التمارين الصباحية تقلل مخاطر أمراض القلب

أوضحت الدراسة، التي عُرضت خلال الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن الأشخاص الذين يحرصون على ممارسة الرياضة في الساعات الأولى من اليوم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والمشكلات الأيضية، مقارنة بمن يفضلون التمرين في أوقات متأخرة.

وأشار الباحثون إلى أن النشاط البدني مفيد في كل الأوقات، لكن أداءه في بداية اليوم قد يمنح الجسم دفعة إضافية من الفوائد الصحية.

نتائج مدعومة بالأرقام

استندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 14 ألف مشارك استخدموا أجهزة لقياس النشاط البدني على مدار عام كامل. وكشفت النتائج أن ممارسة الرياضة صباحًا ارتبطت بـ:

  • انخفاض معدلات السمنة بنسبة 35%
  • تقليل خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 31%
  • تراجع احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 30%
  • انخفاض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 21%
  • تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 18%

كما تبين أن الفترة ما بين السابعة والثامنة صباحًا تُعد من أفضل الأوقات المرتبطة بانخفاض مخاطر أمراض القلب.

أسباب تميز التمرين في الصباح

فسر الباحثون هذه النتائج بعدة عوامل، أبرزها:

  • توافق الجسم مع الساعة البيولوجية: يكون الجسم في الصباح أكثر استعدادًا للنشاط، مع ارتفاع هرمونات الطاقة وتحسن استجابة الإنسولين.
  • تحفيز حرق الدهون: التمرين قبل تناول الطعام يدفع الجسم لاستخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة.
  • سهولة الالتزام: يساعد التمرين المبكر على الانتظام، بعيدًا عن ضغوط اليوم وانشغالاته.

الاستمرار أهم من التوقيت

ورغم أهمية اختيار الوقت المناسب، يؤكد الخبراء أن الاستمرارية في ممارسة الرياضة تظل العامل الحاسم. فإذا لم يكن التمرين صباحًا مناسبًا، فإن ممارسته في أي وقت آخر تبقى خيارًا صحيًا أفضل من إهماله.

وتنصح التوصيات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل، للحفاظ على صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

السفير المصري لدى استراليا يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجي

السفير المصري لدى استراليا يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فيجي

طلعت مصطفى

بشرى للمساهمين.. "طلعت مصطفى" تصرف أرباحًا نقدية في مايو ويوليو 2026

علوم البحار

القومية لعلوم البحار: تفريخ أسماك البوري صناعيًا لأول مرة في مصر

بالصور

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد