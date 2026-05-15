تنظيم الاتصالات: تسعير الخدمات يرتبط بشكل مباشر بتكلفة التشغيل والاستثمار

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن جودة خدمات الإنترنت والمحمول في مصر تُقيَّم بأكثر من 9 من 10، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والسرعات على مستوى الجمهورية.

علاقة الأسعار بالتكلفة والاستثمار

وأوضح أن تسعير خدمات الاتصالات يرتبط بشكل مباشر بتكلفة التشغيل والاستثمار، لافتًا إلى أن أي زيادة في مدخلات الإنتاج أو التوسع في الخدمات ينعكس على الأسعار، بهدف الحفاظ على جودة الخدمة وضخ استثمارات جديدة.

نمو الاستخدام والضغط على الشبكات

وأشار إلى أن هناك زيادة سنوية كبيرة في استخدام الإنترنت تصل إلى نحو 36% في الخط الثابت، وحوالي 12% في المحمول، بالإضافة إلى دخول ملايين المستخدمين الجدد، ما يفرض ضغطًا مستمرًا على الشبكات ويستدعي توسعات مستمرة.

مصر في صدارة إفريقيا بالإنترنت الثابت

وأكد أن مصر تحتل المركز الأول في إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت وفق تقارير دولية، موضحًا أن الدولة تنفذ توسعات كبيرة تشمل إنشاء آلاف الأبراج سنويًا وتعزيز البنية التحتية للجيل الخامس.

استثمارات ضخمة وتطوير مستمر

وكشف عن طرح ترددات جديدة وصفقات توسع كبرى، إضافة إلى ضخ استثمارات مستمرة من شركات الاتصالات لتحسين الخدمة وتغطية مناطق جديدة، مؤكدًا أن التحسين يشمل السرعة والجودة وليس مجرد التوسع الجغرافي.

بنية تحتية مشتركة بين الشركات

ولفت إلى أن سوق الاتصالات في مصر يعتمد على شركات متعددة تمتلك وتشغل أجزاء من البنية التحتية، مع وجود تعاون وتبادل في بعض العناصر، بما يضمن استمرار الخدمة وتطويرها بشكل تنافسي.