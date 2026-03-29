10 أخطاء شائعة عند استخدام المكنسة الكهربائية.. احذرها

تُعتبر المكنسة الكهربائية من الأجهزة الأساسية في كل منزل، إلا أن الحفاظ على كفاءتها لا يعتمد فقط على استخدامها، بل على طريقة التشغيل والعناية بها أيضًا.

ورغم بساطة بعض خطوات الصيانة اليومية، فإن إهمالها أو ارتكاب أخطاء شائعة قد يؤدي إلى ضعف الأداء أو تلف الجهاز مع مرور الوقت.

وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يُنصح بتجنبها لضمان أداء أفضل وعمر أطول للمكنسة الكهربائيةوفقًا لموقع “good housekeeping”:

1- استخدام ملحق غير مناسب

لكل ملحق في المكنسة وظيفة محددة، واستخدامه في غير موضعه يقلل من فعالية التنظيف. فمثلًا، الفرشاة الناعمة تناسب الأسطح الصلبة، بينما تحتاج المفروشات والأقمشة إلى أدوات مخصصة لتحقيق نتائج أفضل.

2- تجاهل تفريغ حاوية الغبار

امتلاء الكيس أو الحاوية يؤدي إلى تقليل قوة الشفط وزيادة الضغط على المحرك، مما قد يسبب ارتفاع الحرارة. لذلك يُفضل تفريغها بانتظام وعدم تركها حتى الامتلاء الكامل.

3- عدم الاهتمام بتنظيف الفلاتر

الفلاتر مسؤولة عن حجز الأتربة الدقيقة، لكن تراكم الأوساخ عليها يضعف أداء الجهاز. لذا يجب تنظيفها أو استبدالها بشكل دوري للحفاظ على كفاءة الشفط.

4- استخدام إعدادات غير مناسبة للأسطح

اختيار مستوى شفط أو ارتفاع غير متوافق مع نوع الأرضية قد يؤدي إلى نتائج ضعيفة أو حتى إتلاف بعض الأسطح. من المهم ضبط الإعدادات حسب نوع السجاد أو الأرضيات الصلبة.

5- التنظيف باتجاه واحد فقط

الاعتماد على اتجاه واحد أثناء التنظيف قد يترك جزءًا من الأتربة داخل الألياف. الأفضل تمرير المكنسة في أكثر من اتجاه لضمان تنظيف أعمق.

6- البدء بتنظيف الأرضيات قبل الأسطح العلوية

تنظيف الأرضيات أولًا قد يجعلها تتسخ مجددًا بسبب سقوط الغبار من الأسطح المرتفعة، لذلك يُنصح دائمًا بالبدء من الأعلى ثم النزول للأسفل.

7- الاعتماد الكلي على المكنسة الروبوتية

رغم فائدتها في التنظيف اليومي، إلا أن المكنسة الروبوتية لا تغني عن التنظيف العميق، خاصة في الزوايا أو المناطق التي تتراكم فيها الأوساخ.

8- شفط الأجسام الكبيرة عن طريق الخطأ

إدخال أشياء صلبة مثل العملات أو المشابك قد يسبب انسداد الجهاز أو تلف أجزائه الداخلية، لذا يجب التأكد من خلو الأرضية من هذه العناصر قبل الاستخدام.

9- إهمال تنظيف فرشاة المكنسة

تراكم الشعر والخيوط على الفرشاة يقلل من كفاءتها ويضعف الأداء العام، لذلك يجب تنظيفها بشكل دوري للحفاظ على قوة التنظيف.

10- التعامل الخاطئ مع سلك الكهرباء

سحب السلك بعنف أو تركه يعود بسرعة إلى الداخل قد يؤدي إلى تلفه أو إضعاف آلية السحب، لذا يُفضل التعامل معه برفق أثناء الاستخدام.