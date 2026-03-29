الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار تذاكر المترو 2026 الجديدة.. ومواعيد التشغيل

عبد الفتاح تركي

أسعار تذاكر المترو 2026 الجديدة ومواعيد التشغيل .. شهدت أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الماضية، منذ إعلان الجهات المعنية تطبيق زيادات جديدة على أسعار التذاكر، في خطوة تستهدف دعم استمرارية خدمات النقل العام وتطويرها، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.

زيادة أسعار تذاكر المترو 2026 رسميًا

أعلنت وزارة النقل في بيان رسمي بدء تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 27 مارس 2026، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة النقل العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة تشغيل المرافق الحيوية، وعلى رأسها مترو الأنفاق، الذي يعد من أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

تفاصيل أسعار تذاكر المترو 2026

كشفت وزارة النقل عن تفاصيل الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، والتي تم تقسيمها وفق عدد المحطات، وجاءت على النحو الآتي:

حتى 9 محطات تبلغ قيمة التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.
حتى 16 محطة تبلغ قيمة التذكرة 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
حتى 23 محطة تبلغ قيمة التذكرة 15 جنيهًا دون تغيير.
من أكثر من 23 وحتى 39 محطة تبلغ قيمة التذكرة 20 جنيهًا دون تغيير.

وتُطبق هذه الأسعار على جميع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، بما يشمل الخط الأول والثاني والثالث، ما يعكس توحيد منظومة التسعير على مستوى الشبكة بالكامل.

أسباب زيادة أسعار التذاكر

تأتي هذه الزيادة في إطار مواجهة التحديات المالية التي تواجه هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والصيانة.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين جودة النقل، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين اليومية.

المواعيد الجديدة لتشغيل المترو 2026

بالتزامن مع تعديل أسعار التذاكر، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن العودة إلى مواعيد التشغيل الطبيعية، بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وتشمل المواعيد الجديدة تشغيل أول القطارات في الخطين الأول والثاني في تمام الساعة 5: 15 صباحًا، وكذلك الخط الثالث من محطة عدلي منصور في نفس التوقيت باتجاه جامعة القاهرة، بينما يبدأ التشغيل في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

أما بالنسبة لآخر القطارات، فينطلق آخر قطار من حلوان إلى المرج الجديدة في تمام الساعة 11:40 مساءً، ومن شبرا في الساعة 11:55 مساءً، ومن المنيب في الساعة 12:05 صباحًا.

كما ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة في الساعة 11:33 مساءً، وباتجاه روض الفرج في الساعة 11:29 مساءً.

مواعيد الربط بين خطوط المترو

تعد مواعيد الربط بين الخطوط من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الركاب في تنقلاتهم اليومية، حيث يتم التقاء آخر القطارات بين الخطين الأول والثاني في محطة السادات في الساعة 12:25 صباحًا.

كما ينتهي الربط بين الخط الأول والثالث في محطة ناصر، وكذلك بين الخط الثاني والثالث في محطة العتبة، في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

وينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث في محطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11: 45 مساءً، ما يتيح للركاب فرصة التنقل بين الخطوط المختلفة بسهولة حتى الأوقات المتأخرة.

تأثير الزيادة على المواطنين

تعكس الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وسعر الخدمة المقدمة، وهو ما قد يشكل عبئًا إضافيًا على بعض المواطنين، لكنه في المقابل يساهم في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.

ويظل مترو الأنفاق من أكثر وسائل النقل توفيرًا وسرعة في التنقل داخل القاهرة الكبرى، رغم الزيادات المتتالية، ما يجعله الخيار الأول لشريحة كبيرة من المستخدمين.

مستقبل تطوير منظومة المترو

تسعى الحكومة إلى مواصلة تطوير شبكة مترو الأنفاق، من خلال التوسع في إنشاء خطوط جديدة وتحديث القطارات الحالية، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة المستخدمين.

كما تهدف هذه الجهود إلى دعم التحول نحو وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

أسعار تذاكر المترو أسعار تذاكر المترو 2026 زيادة أسعار المترو تذاكر المترو الجديدة مواعيد مترو الأنفاق 2026 أسعار مترو القاهرة خطوط المترو مصر مواعيد تشغيل المترو سعر تذكرة المترو زيادة المترو 2026 النقل العام في مصر

