أول تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وزير النقل ، بشأن عن مبررات قيام الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتذاكر قطارات السكه الحديد في هذا التوقيت، رغم الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون؟.

وتساءلت" السعيد" عن ما هي خطط الحكومة لتخفيف أثر هذه الزيادات على محدودي ومتوسطي الدخل، وهل توجد نية لتقديم دعم أو اشتراكات مخفضة للفئات الأكثر احتياجًا؟

وأعربت عضو النواب عن تمنيها بتوضيح أوجه صرف العوائد الناتجة عن هذه الزيادات، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمة داخل المترو وقطارات السكه الحديد .



كما تساءلت: هل أجرت الحكومة دراسة أثر اجتماعي قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، نرجو عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس النواب، وبيان أسباب تجاهل تداعيات القرار على محدودي الدخل.