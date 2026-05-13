إضافة 6 فصول جديدة بمدرسة كفر سليمان بفارسكور

افتتح الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مدرسة ابراهيم سليمان بمركز فارسكور والتى شهدت أعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءتها من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك ضمن جولته الافتتاحية لمشروعات العيد القومي للمحافظة، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط وبحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور

مشروع تطوير مدرسه

واستمع " محافظ دمياط " إلى شرح تفصيلى حول المشروع الذى تم خلاله تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بعدد ٦ فصول للوصول إلى ١٦ فصلا .

طفره بتعليم دمياط

وأكد " محافظ دمياط " أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة، وذلك لدعم رؤية الدولة نحو النهوض بالمنظومة التعليمية، و تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مشيدًا بما تم تنفيذه من جهود لتحقيق هذه الاستراتيجية بكافة مراكز ومدن المحافظة.