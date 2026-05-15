نائب رئيس الإسماعيلي السابق: الأزمات المتراكمة داخل النادي تمتد لسنوات طويلة

شهد الحوار بين الكابتن محمد شيحة، نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق، والكابتن سيد بازوكا، نجم الإسماعيلي السابق، نقاشًا ساخنًا حول أوضاع النادي الحالية والأزمات المالية والإدارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور".

وقال محمد شيحة إن الأزمات المتراكمة داخل النادي تمتد لسنوات طويلة، وأن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من تحقيق الاستقرار المالي أو الإداري، مشيرًا إلى أن هناك خللًا في منظومة العمل داخل النادي.

وأضاف أن النادي حصل على موارد مالية كبيرة خلال فترات سابقة، لكن - بحسب تعبيره - لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح، موضحًا أن بيع اللاعبين مثل عبد الرحمن مجدي وغيرهم كان يمكن أن يساهم في حل جزء كبير من الديون، إلا أن الوضع المالي استمر في التدهور بسبب غياب الإدارة الرشيدة.

وأكد أن الأزمة ليست فردية بل منظومة ممتدة، مشيرًا إلى أن الحل - من وجهة نظره - يكمن في إعادة هيكلة قطاع كرة القدم داخل النادي وتأسيس شركة كرة قدم وفق القوانين المنظمة، لضمان الاستدامة وحل المشكلات المالية المتراكمة.

