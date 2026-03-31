عشرة عقود من الاغتراب: سر الخلود في وجه جميلة الجميلات نفرتيتي
موعد شم النسيم 2026 .. إجازات شهر أبريل
مصادر تكشف: ترشيح اسمين لمنصب وكيل الأزهر ورفعهما للرئاسة للحسم
وكيل تشريعية النواب يدين إقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين : انتهاك خطير للقانون الدولي
السحب المنخفضة بتقرّب للقاهرة ومعاها أمطار | تحذير طارئ من الأرصاد
سائق المدير .. سقوط المتهم بسرقة مؤسسة عربية للإغاثة في العمرانية
الأرصاد تحذر : أمطار متفاوتة وتقلبات جوية تضرب المحافظات بداية من الأربعاء
الأمم المتحدة : يجب وضع حد للهجمات على جنود حفظ السلام في لبنان ومحاسبة المسؤولين
ربنا لما بيبتلي حد يبقى بيحبه .. آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية
خبير : قانون إعدام الأسرى تشريع انتقامي .. ولابد أن تتحرك المحكمة الجنائية فورًا
تشابي ألونسو يستهدف نجم ريال مدريد.. خطة المدرب الجديد لتعويض رحيل صلاح عن ليفربول .. تعرف عليهم
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
رئيس التحرير
طه جبريل
اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة العالم للشباب والناشئين بالبرازيل

محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن طارق الحسيني عن قائمة منتخب مصر المشارك في بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين تحت 20 و17 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في الأسلحة الثلاث.

قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش

تضم القائمة، عبد الرحمن طلبة، كريم عاصم، يونس الإبراشي، مصطفى طاحون، عمر باسم، جنى إيهاب، جنى درويش، سارة حسني، وفاطيما وهبة.

قائمة منتخب مصر لسلاح السيف

يتواجد في القائمة، أحمد هشام، أدهم شلبي، عمر دويدار، حمزة وسام، نجوى نوفل، عنان حازم، وخديجة أبو علم.

قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة

جاءت القائمة كالتالي، يوسف شامل، إسلام أسامة، فؤاد غريب، يوسف عيسى، فرح محفوظ، فريد أبو هاشم، يوسف محروس، وآدم خضري.

يترأس بعثة المنتخب المصري في البرازيل الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه أيمن منير نائب رئيس الاتحاد.

ويضم الجهاز الطبي، الدكتور محمد الششتاوي، الدكتورة غادة عاطف، بالإضافة إلى الدكتور أيمن غنيم مديرا إداريا للمنتخبات.

أما الجهاز الفني، فيتكون من، تامر طاحون مدربا لسلاح الشيش، محمود جندية مدربا لسلاح السيف، وإسلام جمال مدربا لسلاح سيف المبارزة.

ويأمل منتخب مصر للسلاح في تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة، والمنافسة على الميداليات، ورفع علم مصر عاليًا في هذا المحفل العالمي الهام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

الإرهابي علي عبد الونيس

بالمستندات.. الإرهابي علي عبد الونيس مفصول من جامعة الأزهر لاستنفاد مرات الرسوب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: لا وقت للتحريض أو التشكيك.. وترشيد الاستهلاك واجب الآن

النابغة الأزهرية نور محروس

«القرآن سر سعادتي».. النابغة الأزهرية نور محروس تروي رحلتها من الحفظ إلى التألق .. فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

