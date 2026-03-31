اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر لبطولة العالم للشباب والناشئين بالبرازيل

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن طارق الحسيني عن قائمة منتخب مصر المشارك في بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين تحت 20 و17 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في الأسلحة الثلاث.

قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش

تضم القائمة، عبد الرحمن طلبة، كريم عاصم، يونس الإبراشي، مصطفى طاحون، عمر باسم، جنى إيهاب، جنى درويش، سارة حسني، وفاطيما وهبة.

قائمة منتخب مصر لسلاح السيف

يتواجد في القائمة، أحمد هشام، أدهم شلبي، عمر دويدار، حمزة وسام، نجوى نوفل، عنان حازم، وخديجة أبو علم.

قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة

جاءت القائمة كالتالي، يوسف شامل، إسلام أسامة، فؤاد غريب، يوسف عيسى، فرح محفوظ، فريد أبو هاشم، يوسف محروس، وآدم خضري.

يترأس بعثة المنتخب المصري في البرازيل الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه أيمن منير نائب رئيس الاتحاد.

ويضم الجهاز الطبي، الدكتور محمد الششتاوي، الدكتورة غادة عاطف، بالإضافة إلى الدكتور أيمن غنيم مديرا إداريا للمنتخبات.

أما الجهاز الفني، فيتكون من، تامر طاحون مدربا لسلاح الشيش، محمود جندية مدربا لسلاح السيف، وإسلام جمال مدربا لسلاح سيف المبارزة.

ويأمل منتخب مصر للسلاح في تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة، والمنافسة على الميداليات، ورفع علم مصر عاليًا في هذا المحفل العالمي الهام.