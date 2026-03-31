أسطورة ليفربول: محمد صلاح أحد أعظم لاعبي البريميرليج في التاريخ

أثنى أسطورة ليفربول، جون بارنز، على النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية يضعه ضمن نخبة لاعبي كرة القدم في تاريخ النادي.

وفي تصريحات عبر شبكة TalkSport، أشار بارنز إلى أن صلاح حافظ على مستوى استثنائي على مدار فترة طويلة، معتبرًا إياه من أبرز الأسماء التي مرت على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد نجم ليفربول السابق أن الدولي المصري يمكن مقارنته بكبار أساطير البريميرليج، مثل تييري هنري، لما يمتلكه من تأثير كبير وأرقام مميزة، سواء على مستوى الأهداف أو الإنجازات.

واختتم حديثه بالتشديد على أن صلاح لا يُعد فقط من أفضل لاعبي ليفربول عبر التاريخ، بل واحد من أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل إسهاماته الحاسمة وبطولاته مع الفريق.