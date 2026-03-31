كوكوريا يضع ريال مدريد في اختبار طريف .. “شعري أهم.. إلا في هذه الحالة”

أثار مارك كوكوريا، ظهير تشيلسي، جدلًا واسعًا بتصريحات طريفة حول مستقبله، بعدما تحدث عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بطريقة غير تقليدية.

وخلال مقابلة إعلامية، سُئل كوكوريا عما إذا كان مستعدًا لحلق شعره في حال الفوز بكأس العالم، ليرد مازحًا: “لا.. شعري مقدس”، في إشارة إلى تمسكه بمظهره المميز.

لكن السؤال الأكثر إثارة جاء عندما طُلب منه الاختيار بين قص شعره أو الانتقال إلى ريال مدريد، ليجيب: “في هذه الحالة نعم.. سأحلق شعري”، في رد فتح باب التكهنات حول موقفه من اللعب للنادي الملكي.

ورغم ذلك، كان اللاعب قد أبدى في تصريحات سابقة ميلاً عاطفيًا نحو العودة إلى برشلونة، النادي الذي تخرج من أكاديميته “لاماسيا”، قبل أن يغادر بحثًا عن فرصة للمشاركة.

وبدأ كوكوريا مسيرته الاحترافية بالانتقال إلى إيبار على سبيل الإعارة، ثم تألق مع خيتافي، ما فتح له الباب للانتقال إلى برايتون، قبل أن ينضم إلى تشيلسي في صفقة كبيرة عام 2022.