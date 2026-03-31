ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله عن “الريدز”.

وأفاد موقع "ديفنسا سنترال" بأن صلاح لا يدخل ضمن خطط النادي الملكي للموسم الجديد، رغم إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر.

وأوضح التقرير أن وكلاء اللاعب عرضوا خدماته بالفعل على إدارة ريال مدريد خاصة في ظل رغبة النجم المصري في خوض تجربة جديدة مع أحد كبار الأندية، إلا أن النادي الإسباني لم يُبدِ اهتمامًا جديًا بالصفقة.

وأشار التقرير إلى أن صلاح الذي سيبلغ 34 عامًا في يونيو المقبل بات قريبًا من مغادرة ليفربول رغم امتداد عقده حتى عام 2027 في ظل تفكيره في خوض تحدٍ جديد خلال المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية.

ورغم ارتباط اسمه مؤخرًا بريال مدريد خاصة بعد إصابة البرازيلي رودريجو فإن إدارة النادي تفضل التوجه نحو التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا، بما يتماشى مع استراتيجيتها المستقبلية.

وأكد التقرير أن صلاح يحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل أروقة النادي الملكي نظرًا لمسيرته المميزة وما قدمه في الدوري الإنجليزي إلا أن عامل السن كان حاسمًا في استبعاده من الحسابات.

وفي سياق متصل، برز الدوري السعودي كوجهة محتملة بقوة للنجم المصري في ظل قدرته على تقديم عرض مالي ضخم قد يمثل محطة ختامية مثالية لمسيرته.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن العلاقة بين صلاح وليفربول لا تزال قائمة على الاحترام المتبادل رغم بعض التوترات الأخيرة مع تقبل النادي لفكرة رحيله إيمانا بأن لكل رحلة نهاية.