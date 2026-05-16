"الضحكة المصرية" تغزو مسارح "الستاند أب" في الأردن

نجحت الضحكة المصرية في فرض حضورها على مسارح الستاند أب في الأردن، مع تزايد الإقبال على عروض الكوميديين المصريين، الذين باتت حفلاتهم ضمن الفعاليات الأكثر جذبا للشباب في العاصمة عمان، في ظل تنامي شعبية الكوميديا الحية واعتمادها على التفاعل المباشر مع الجمهور.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت عمان إلى محطة رئيسية في جولات عدد من نجوم الستاند أب المصريين، من بينهم مينا نادر، محمد حلمي،ومحمد علي المعروف باسم "موموس" وأخيرا الفنان أحمد أمين، ،بالإضافة إلى عروض "The Elite" التي ضمت طه دسوقي، أحمد خيري وأحمد عصام، وذلك بالتزامن مع الانتشار الكبير لمقاطع الكوميديا القصيرة عبر منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة للكوميديين المصريين داخل الأردن قبل وصولهم إلى المسرح.

ويرى منظمو حفلات أن خفة الدم المصرية تمتلك حضورا خاصا لدى الجمهور الأردني، في ظل القرب الثقافي وسهولة اللهجة المصرية، إلى جانب اعتماد الكوميديين على تفاصيل الحياة اليومية والمواقف الاجتماعية القريبة من الشباب العربي، ما يجعل التفاعل مع العروض أكبر مقارنة بأنماط الكوميديا التقليدية.

وفي تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش آخر حفلاته في الأردن ،قال الكوميديان المصري مينا نادر، إن الجمهور الأردني يعد من أقرب الجماهير إلى قلبه، لما يتميز به من تفاعل كبير وروح مرحة وحضور واسع لعروض الستاند أب، مؤكدا أن "خفة الدم المصرية" ما زالت تمتلك تأثيرا قويا لدى الجمهور العربي بشكل عام والأردنيين بشكل خاص.

وأضاف أن الأردنيين لديهم محبة كبيرة للمصريين ويتفاعلون بصورة سريعة مع الكوميديا المصرية، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يلاحظه في أغلب الدول العربية التي يقدم فيها عروضه، بسبب قرب اللهجة المصرية واعتماد الكوميديا على تفاصيل حياتية يفهمها الجمهور العربي بسهولة.

وأوضح مينا نادر أن الإقبال المتزايد على حفلاته في عمان دفعه إلى تقديم العروض على مدار يومين متتاليين بدلا من يوم واحد، بسبب الزحام الكبير ونفاد التذاكر سريعا.

وأشار نادر إلى أن حفله المقبل في الأردن مقرر إقامته خلال شهر يوليو المقبل على مسرح قصر الثقافة بالعاصمة عمان، والذي تصل سعته إلى نحو 1700 مقعد، متوقعا حضورا جماهيريا كبيرا في ظل تنامي شعبية الستاند أب كوميدي بين الشباب الأردني.

ومع تنامي شعبية الكوميديا الحية، لم تعد عروض الستاند أب المصري في الأردن مجرد فعاليات موسمية، إذ لا يكاد يمر شهر دون الإعلان عن حفل جديد لكوميديين مصريين، وسط منافسة بين شركات التنظيم على استقطاب الأسماء الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتجهت شركات تنظيم الفعاليات في الأردن إلى التوسع في استضافة عروض الستاند أب، عبر تخصيص مسارح وقاعات ثقافية لهذه النوعية من الحفلات، بعد أن كانت تقتصر سابقا على المقاهي والأماكن الصغيرة، وهو ما يعكس نمو سوق الترفيه الكوميدي في المملكة.

ويؤكد متابعون للمشهد الفني أن جمهور الستاند أب في الأردن يغلب عليه الشباب من الجنسين وطلبة الجامعات، الذين يفضلون الكوميديا السريعة والتفاعلية المرتبطة بتفاصيل الحياة اليومية، وهو ما منح الفن الكوميدي المصري مساحة واسعة للانتشار، خاصة مع تشابه الحياة اجتماعيا وثقافيا بين المجتمعين المصري والأردني.

ويرى مراقبون أن الستاند أب كوميدي في الأردن لم يعد مجرد نشاط ترفيهي محدود، بل أصبح جزءًا من المشهد الثقافي والشبابي، مع تنوع العروض العربية واستضافة أسماء معروفة من مصر ولبنان والخليج، وسط توقعات باستمرار نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وبينما تتوسع مسارح عمان في استقبال عروض الكوميديا الحية، تبدو "الضحكة المصرية" واحدة من أبرز العناصر القادرة على جذب الجمهور، في مشهد يعكس تطور صناعة الترفيه العربية وتغير المزاج الشبابي نحو المحتوى السريع والتفاعلي القريب من واقعهم اليومي.

