فيرمين لوبيز: برشلونة حلمي ولن أرتدي قميص ريال مدريد مهما كانت الإغراءات

أكد فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، أن الاستمرار داخل النادي الكتالوني يمثل له قمة طموحاته، مشددًا على رفضه التام فكرة الانتقال إلى الغريم التقليدي ريال مدريد تحت أي ظرف.

وخلال ظهوره في أحد البرامج الحوارية رفقة جوتي، أوضح اللاعب الشاب موقفه من العروض المغرية، خاصة ما تردد عن إمكانية انتقاله للدوري السعودي مقابل 50 مليون يورو سنويًا، قائلاً إن البقاء في برشلونة هو حلمه الأكبر، ولا يفكر في الرحيل.

وأشار لوبيز إلى رضاه عن وضعه المالي الحالي، مؤكدًا أنه سعيد بما يحصل عليه، رغم طموحه الطبيعي في التطور، لافتًا إلى أن عقده مع النادي يمتد حتى عام 2031.

وعن مسيرته، قال إنه عانى في بداياته من ضعف المقابل المادي مقارنة بزملائه، لكنه الآن يشعر بالرضا والاستقرار.

كما تحدث عن مدربيه، مؤكدًا استفادته من العمل تحت قيادة تشافي هيرنانديز وهانز فليك، دون تفضيل أحدهما على الآخر.

واستعاد لوبيز ذكرياته في مباريات الكلاسيكو، مؤكدًا شغفه الكبير بها، كما عبّر عن حزنه لهدف ملغى أمام ريال مدريد، كاشفًا أنه كاد يبكي بعد القرار.

