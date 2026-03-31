برشلونة يمنح رافينيا راحة بعد إصابته مع البرازيل

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قرارًا بشأن إصابة لاعبه البرازيلي رافينيا، التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، بعدما غادر مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا الودية متأثرًا بآلام قوية، في اللقاء الذي أقيم بالولايات المتحدة وانتهى بخسارة البرازيل بنتيجة 2-1.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، قرر برشلونة منح اللاعب راحة مؤقتة، في ظل معاناته من حالة نفسية عقب الإصابة، خاصة أنها جاءت في توقيت حاسم من الموسم. وغاب رافينيا بالفعل عن تدريبات الفريق، في الوقت الذي شهد عودة كل من جول كوندي وأليخاندرو بالدي بعد تعافيهما من الإصابة.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب حصل على إجازة وسافر إلى البرازيل لقضاء بعض الوقت مع عائلته، بهدف استعادة حالته النفسية، على أن يعود خلال الأيام المقبلة لمواصلة برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

ومن المتوقع أن يغيب رافينيا عن عدد من مباريات برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني، أبرزها مواجهات إسبانيول وسيلتا فيجو وأوساسونا وخيتافي، بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهل الفريق.

في المقابل، تظل هناك فرصة لعودة اللاعب والمشاركة في مواجهة ريال مدريد المرتقبة في كلاسيكو الدوري الإسباني، المقرر إقامته يوم 10 مايو المقبل، حال تعافيه بشكل كامل قبل هذا الموعد.