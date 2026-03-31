الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل ودية مصر وإسبانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الاتفاق الرسمي مع الجانب الإسباني بشأن عدد التبديلات خلال المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع المنتخبين، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

اتفاق على 11 تبديلًا خلال اللقاء

وأكد إبراهيم حسن أن الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر وإسبانيا توصلا لاتفاق يقضي بإجراء 11 تبديلًا لكل فريق خلال المباراة، وهو ما يمنح الفرصة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المرحلة المقبلة.

موعد المباراة ومكان إقامتها

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب نادي إسبانيول في إسبانيا، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قوية تجمع بين منتخبين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في كرة القدم.

تحضيرات مكثفة لكأس العالم 2026

تأتي هذه المباراة ضمن خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب لخوض مواجهات قوية مع مدارس كروية مختلفة لاكتساب المزيد من الخبرات.

فرصة لاختبار العناصر الجديدة

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة القصوى من عدد التبديلات الكبير، من خلال منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة والعناصر الشابة لإثبات قدراتهم، إلى جانب تقييم أداء اللاعبين الأساسيين في أجواء تنافسية قوية.

طموحات كبيرة للمنتخب الوطني

يدخل منتخب مصر هذه المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق أقصى استفادة فنية، في ظل سعيه للظهور بشكل مميز في كأس العالم المقبلة، وإعادة أمجاد الكرة المصرية على الساحة الدولية

