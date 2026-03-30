أولمو يرفض الرحيل عن برشلونة والانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن رفض داني أولمو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، الانتقال إلى فريق القادسية السعودي خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن القادسية أرسل بعض مسؤولي النادي إلى إسبانيا؛ لمتابعة “أولمو” في المباريات، لكنه لم يقدّم حتى الآن أي عرض رسمي للاعب أو للنادي.

وأشارت إلى أن “أولمو” من جهته، يؤكد أنه لا يفكر في أي تغيير في مسيرته، ويركز على دوره مع “البلاوجرانا” الذي انضم إليه صيف 2024.

ويُعد “أولمو”- البالغ 27 عاماً- عنصراً أساسياً في تشكيل المدرب “هانز فليك”، حيث شارك هذا الموسم في 38 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.