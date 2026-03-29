لابورتا: قرار رحيل ميسي عن برشلونة كان صائبا

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أنه اتخذ القرار الصحيح بالتخلي عن نجم الفريق وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل باييس) الإسبانية، قال لابورتا عن رحيل ميسي عن الفريق: "كان عليّ اتخاذ قرار، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب؛ فالنتائج تتحدث عن نفسها. تمكّنا من إنعاش الوضع المالي للنادي، وبنينا فريقًا منافسًا، وحان وقت تغيير الأجيال".

وتابع: "كان ليو يقترب من نهاية مسيرته، وكنا بحاجة إلى بناء فريق جديد.. هل كنت أودّ بناء فريق جديد بمساعدة ليو؟ نعم. لقد حاولنا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وعن العلاقة المستقبلية بين الطرفين، أكد لابورتا أنها ستكون كما يريد ميسي وبرشلونة وأن المصالح ستتلاقي مجددًا في وقتٍ ما.

وعن قضية نيجريرا، علّق قائلاً: "في كل مرة تُوشك فيها القضية على الإغلاق، يُقدّمون أدلة غير حاسمة.. لكن القاضي، لإثبات أنه تعامل مع الإجراءات بشكل صحيح، يُضطر إلى تمديد التحقيق لستة أشهر أخرى".

وتابع قائلاً: "يُحاولون اختلاق كذبة مفادها أن الحكام يُحابون برشلونة على حساب ريال مدريد، وبذلك يسعون إلى تشويه أمجاد فترة في تاريخ النادي، والتي بدأت مع ريكارد واستمرت مع جوارديولا.. منذ ظهور فلورنتينو في قضية نيجريرا، تدهورت العلاقة معه".