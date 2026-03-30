تدريبات مكثفة وقائمة مفتوحة.. من هو قائد برشلونة أمام أتلتيكو؟

استأنف فريق برشلونة تدريباته اليوم الاثنين بعد راحة استمرت أربعة أيام في إطار التحضير لمواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسط أنباء إيجابية حول جاهزية بعض اللاعبين.

عودة بالدي وكوندي للتدريبات

شهدت الحصة التدريبية في مدينة خوان جامبر الرياضية مشاركة أليخاندرو بالدي وجول كوندي، بعد إحرازهما تقدمًا واضحًا في مراحل التعافي، ما يزيد من فرص إشراكهما أمام أتلتيكو مدريد.

دي يونج خارج الملعب حاليًا

أما فرينكي دي يونج، فقد حضر التدريب لكنه اكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج تأهيلي فردي، ما يجعل مشاركته في المباراة أقل يقينًا.

تحضيرات متواصلة قبل مواجهتي الدوري والأبطال

ويواصل برشلونة تدريباته غدًا الثلاثاء، مع استمرار غياب عدد من اللاعبين الدوليين المشاركين حاليًا مع منتخباتهم.

وتعد مواجهة أتلتيكو مدريد السبت في الدوري بمثابة بروفة هامة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأربعاء 8 إبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.