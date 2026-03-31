قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صيف ساخن في ريال مدريد .. 10 نجوم مرشحون للرحيل عن الملكى في الانتقالات القادمة.. من هم؟

ريال مدريد
ريال مدريد

تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لصيف استثنائي وحافل بالتغييرات الجذرية داخل الفريق الأول وسط توقعات بمغادرة ما لا يقل عن 10 لاعبين في خطوة وصفها المراقبون بالمفاجئة والصادمة رغم استمرار الفريق في المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب صحيفة " إل ديسمارك" الإسبانية فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يسعى لإعادة هيكلة شاملة للفريق حتى لو كان ذلك على حساب تكلفة مالية ضخمة في محاولة لاستعادة بريق الفريق الذي اعتاد عشاقه على الأداء القوي والمنافسة الدائمة على جميع البطولات. وقد وصف التقرير الصيف المقبل بأنه سيكون "عاصفًا" للاعبي الفريق خاصة بعد موسم لم يرقَ إلى توقعات الإدارة الفنية.

تغييرات جذرية 

تشير المعلومات الواردة من الصحيفة إلى أن إدارة النادي تتجه نحو اتخاذ خطوات جذرية تشمل التخلي عن لاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر وإعادة بناء الفريق من جديد بإضافة لاعبين قادرين على صناعة الفارق. ويأتي هذا في ظل غموض تام حول هوية المدير الفني الجديد للفريق وما إذا كان ألفارو أربيلوا سيستمر أم لا وهو ما يزيد من حالة القلق بين اللاعبين والمراقبين على حد سواء.

أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم

1. ديفيد ألابا

اللاعب النمساوي لم يتمكن من فرض نفسه بشكل كامل في تشكيلة الفريق رغم قدراته الكبيرة وأصبح أحد أبرز الأسماء المتوقع رحيلها بعد نهاية الموسم.

2. داني كارفاخال

الجناح الإسباني المخضرم يعاني من تراجع مستواه البدني والفني ولا يظهر كما كان في السنوات السابقة ما دفع الإدارة للتفكير في البحث عن بديل قادر على قيادة الخط الدفاعي.

3. أنطونيو روديجر

بينما لا يزال هناك أمل ضئيل في تمديد عقده إلا أن الاحتمالات الأكبر تشير إلى انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي بعد أن لم ينجح في تقديم ما يثبت جدارته كعنصر أساسي في دفاع الملكي.

4. فران جارسيا وفيرلاند ميندي

الأول الذي سئم الجلوس على مقاعد البدلاء يبحث عن فرصة للعب باستمرار بينما ميندي يعاني من منافسة شديدة على مركزه في الفريق ما قد يدفعه للرحيل بحثًا عن المزيد من دقائق اللعب.

5. داني سيبايوس

النجم الإسباني الشاب لم يعد ضمن خطط الفريق الأساسية بعد أن فشل في فرض نفسه كلاعب مؤثر على مستوى الفريق الأول.

6. إدواردو كامافينجا

اللاعب الفرنسي الذي طالما تمسك به ريال مدريد أصبح قابلاً للرحيل بعد عدم تقديمه الأداء المتوقع خاصة على مستوى القيادة والسيطرة في وسط الملعب. إدارة النادي قد توافق على رحيله في حال وصل عرض مالي مناسب.

7. فرانكو ماستانتونو وجونزالو جارسيا

المهاجمان لم يقدما المستوى المطلوب منذ انتقالهما للفريق وغيابهما عن التشكيلة الأساسية جعل إدارة النادي تفكر في إعارة أو بيع اللاعبين لاستعادة ثقتهم وأدائهم.

8. أندريه لونين

الحارس الأوكراني يبحث عن فرصة للعب بانتظام في ظل صعوبة منافسته للحارس الأساسي تيبو كورتوا وهو ما قد يدفعه للتوجه نحو نادي آخر يضمن له مركزًا أساسيًا.

أهداف الإدارة من التغييرات

تعكس هذه القرارات طموح إدارة ريال مدريد في إعادة هيكلة الفريق بالكامل وإزالة العناصر التي لم تلبي توقعات القيادة الفنية والإدارية. كما أن الإدارة تسعى لتجديد دماء الفريق من خلال ضم لاعبين جدد قادرين على رفع مستوى الأداء وتعويض أي قصور ظهر هذا الموسم.

ويعتبر هذا التحرك جزءًا من خطة أكبر تهدف للحفاظ على مكانة النادي في المنافسة الأوروبية والمحلية على حد سواء وتجديد الحافز والروح القتالية داخل الفريق.

تحديات الموسم المقبل

مع هذه التغييرات المحتملة سيواجه ريال مدريد تحديات كبيرة على مستوى التكيف مع لاعبين جدد وإعادة بناء الانسجام داخل التشكيلة الأساسية.

كما سيكون على الإدارة والمدرب الجديد التعامل مع التوازن بين تجربة اللاعبين القدامى ودماء الشباب لتحقيق التطلعات العالية لعشاق النادي.

وتؤكد صحيفة "إل ديسمارك" أن الصيف المقبل سيكون بالفعل "ساخنًا" في العاصمة الإسبانية مع توقع أن تكون تغييرات الفريق الأكبر في السنوات الأخيرة ما يجعل جماهير ريال مدريد أمام مرحلة جديدة مليئة بالإثارة والتحديات سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى الإدارة الفنية.

نادي ريال مدريد ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني فلورنتينو بيريز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة "تقلبات الطقس" غداً الأربعاء

جهود جامعية

جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

محافظ القاهرة

محافظة القاهرة تعلن تطبيق نظام العمل أونلاين

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد