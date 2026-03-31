صيف ساخن في ريال مدريد .. 10 نجوم مرشحون للرحيل عن الملكى في الانتقالات القادمة.. من هم؟

تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لصيف استثنائي وحافل بالتغييرات الجذرية داخل الفريق الأول وسط توقعات بمغادرة ما لا يقل عن 10 لاعبين في خطوة وصفها المراقبون بالمفاجئة والصادمة رغم استمرار الفريق في المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب صحيفة " إل ديسمارك" الإسبانية فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يسعى لإعادة هيكلة شاملة للفريق حتى لو كان ذلك على حساب تكلفة مالية ضخمة في محاولة لاستعادة بريق الفريق الذي اعتاد عشاقه على الأداء القوي والمنافسة الدائمة على جميع البطولات. وقد وصف التقرير الصيف المقبل بأنه سيكون "عاصفًا" للاعبي الفريق خاصة بعد موسم لم يرقَ إلى توقعات الإدارة الفنية.

تغييرات جذرية

تشير المعلومات الواردة من الصحيفة إلى أن إدارة النادي تتجه نحو اتخاذ خطوات جذرية تشمل التخلي عن لاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر وإعادة بناء الفريق من جديد بإضافة لاعبين قادرين على صناعة الفارق. ويأتي هذا في ظل غموض تام حول هوية المدير الفني الجديد للفريق وما إذا كان ألفارو أربيلوا سيستمر أم لا وهو ما يزيد من حالة القلق بين اللاعبين والمراقبين على حد سواء.

أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم

1. ديفيد ألابا

اللاعب النمساوي لم يتمكن من فرض نفسه بشكل كامل في تشكيلة الفريق رغم قدراته الكبيرة وأصبح أحد أبرز الأسماء المتوقع رحيلها بعد نهاية الموسم.

2. داني كارفاخال

الجناح الإسباني المخضرم يعاني من تراجع مستواه البدني والفني ولا يظهر كما كان في السنوات السابقة ما دفع الإدارة للتفكير في البحث عن بديل قادر على قيادة الخط الدفاعي.

3. أنطونيو روديجر

بينما لا يزال هناك أمل ضئيل في تمديد عقده إلا أن الاحتمالات الأكبر تشير إلى انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي بعد أن لم ينجح في تقديم ما يثبت جدارته كعنصر أساسي في دفاع الملكي.

4. فران جارسيا وفيرلاند ميندي

الأول الذي سئم الجلوس على مقاعد البدلاء يبحث عن فرصة للعب باستمرار بينما ميندي يعاني من منافسة شديدة على مركزه في الفريق ما قد يدفعه للرحيل بحثًا عن المزيد من دقائق اللعب.

5. داني سيبايوس

النجم الإسباني الشاب لم يعد ضمن خطط الفريق الأساسية بعد أن فشل في فرض نفسه كلاعب مؤثر على مستوى الفريق الأول.

6. إدواردو كامافينجا

اللاعب الفرنسي الذي طالما تمسك به ريال مدريد أصبح قابلاً للرحيل بعد عدم تقديمه الأداء المتوقع خاصة على مستوى القيادة والسيطرة في وسط الملعب. إدارة النادي قد توافق على رحيله في حال وصل عرض مالي مناسب.

7. فرانكو ماستانتونو وجونزالو جارسيا

المهاجمان لم يقدما المستوى المطلوب منذ انتقالهما للفريق وغيابهما عن التشكيلة الأساسية جعل إدارة النادي تفكر في إعارة أو بيع اللاعبين لاستعادة ثقتهم وأدائهم.

8. أندريه لونين

الحارس الأوكراني يبحث عن فرصة للعب بانتظام في ظل صعوبة منافسته للحارس الأساسي تيبو كورتوا وهو ما قد يدفعه للتوجه نحو نادي آخر يضمن له مركزًا أساسيًا.

أهداف الإدارة من التغييرات

تعكس هذه القرارات طموح إدارة ريال مدريد في إعادة هيكلة الفريق بالكامل وإزالة العناصر التي لم تلبي توقعات القيادة الفنية والإدارية. كما أن الإدارة تسعى لتجديد دماء الفريق من خلال ضم لاعبين جدد قادرين على رفع مستوى الأداء وتعويض أي قصور ظهر هذا الموسم.

ويعتبر هذا التحرك جزءًا من خطة أكبر تهدف للحفاظ على مكانة النادي في المنافسة الأوروبية والمحلية على حد سواء وتجديد الحافز والروح القتالية داخل الفريق.

تحديات الموسم المقبل

مع هذه التغييرات المحتملة سيواجه ريال مدريد تحديات كبيرة على مستوى التكيف مع لاعبين جدد وإعادة بناء الانسجام داخل التشكيلة الأساسية.

كما سيكون على الإدارة والمدرب الجديد التعامل مع التوازن بين تجربة اللاعبين القدامى ودماء الشباب لتحقيق التطلعات العالية لعشاق النادي.

وتؤكد صحيفة "إل ديسمارك" أن الصيف المقبل سيكون بالفعل "ساخنًا" في العاصمة الإسبانية مع توقع أن تكون تغييرات الفريق الأكبر في السنوات الأخيرة ما يجعل جماهير ريال مدريد أمام مرحلة جديدة مليئة بالإثارة والتحديات سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى الإدارة الفنية.