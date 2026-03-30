كورتوا يواصل الغياب.. ريال مدريد يواجه اختبارا صعبا في حراسة المرمى أمام بايرن ميونخ

يواجه ريال مدريد أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في 15 أبريل المقبل.

وذكرت تقارير شبكة "ESPN" أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قد يواصل غيابه عن الملاعب، بعد أن تأجلت عودته مرة أخرى، ما يضع المدرب كارلو أنشيلوتي أمام تحدٍ فني كبير قبل التوجه إلى "أليانز أرينا".

ويعود سبب الغياب إلى مباراة إياب دور الـ16 أمام مانشستر سيتي، عندما اضطر كورتوا لمغادرة الملعب بين الشوطين نتيجة آلام عضلية، وتبين لاحقًا إصابته في الألياف الأمامية للفخذ.

ورغم التفاؤل الأولي بأن يتعافى خلال 10 أيام، أكدت التقارير الأخيرة تفاقم الإصابة، وفشل الجهاز الطبي في تجهيز الحارس البالغ 33 عامًا لمباريات حاسمة، ما زاد من حالة القلق داخل "سانتياجو برنابيو".

وبغياب كورتوا، تتجه الأنظار إلى الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي سيصبح الخيار الأساسي لحراسة المرمى أمام بايرن ميونخ.

فيما لونين، الذي أظهر مستويات جيدة في فوز ريال مدريد بالديربي على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، سيخوض اختبارًا كبيرًا لتعويض غياب أحد أفضل حراس العالم، في ليلة لا تقبل أي خطأ على أرض ميونخ.