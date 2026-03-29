إبراهيم دياز بين شائعات الرحيل وثقة ريال مدريد.. واهتمام أوروبي متزايد .. من يفوز بالصفقة؟

تتصاعد في الآونة الأخيرة التكهنات حول مستقبل النجم المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثًا عن دور أكبر ومشاركة أساسية بشكل منتظم.

ووفقًا لما تداولته عدة تقارير فإن دياز البالغ من العمر 26 عامًا لم يعد راضيًا عن الاكتفاء بدور "البديل المؤثر" رغم نجاحه في هذا الدور خلال العديد من المباريات.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يطمح للحصول على دقائق لعب أكثر خاصة في ظل رغبته في الحفاظ على مستواه الفني وتعزيز حضوره مع منتخب المغرب خلال الاستحقاقات المقبلة.

موقف ريال مدريد

من جانبها لا تمانع إدارة النادي الملكي مناقشة العروض المحتملة لكنها لن تتخلى عن خدمات اللاعب بسهولة.

وتشير التقديرات إلى أن ريال مدريد حدد مبلغًا يتراوح بين 40 و45 مليون يورو كقيمة عادلة للاستغناء عن دياز في حال وصول عرض مناسب وذلك ضمن استراتيجية النادي لتحقيق التوازن المالي ودعم خططه في سوق الانتقالات.

نفي رسمي يعيد الهدوء

في المقابل خرج الصحفي الإسباني ألفارو إستيبان لينفي هذه الأنباء مؤكدًا أن اللاعب لا يفكر في مغادرة الفريق وأنه سعيد داخل أروقة النادي الملكي.

وأوضح أن دياز يحظى بثقة الجهاز الفني وإدارة النادي ويعد عنصرًا مهمًا داخل غرفة الملابس ما يعزز من استمراره في الفترة المقبلة.

عقد ممتد واهتمام أوروبي

ويرتبط دياز بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027 في وقت ارتبط اسمه بعدة أندية أوروبية بارزة من بينها توتنهام هوتسبير بوروسيا دورتموند وآرسنال وهو ما يعكس قيمته الفنية في سوق الانتقالات.

باريس سان جيرمان يدخل على الخط

وفي سياق متصل كشفت تقارير عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب حيث يرى النادي الفرنسي في دياز صفقة مثالية لعدة اعتبارات أبرزها صغر سنه نسبيًا وقدرته على تقديم الإضافة لسنوات طويلة إلى جانب مرونته التكتيكية.

مميزات فنية وخبرة أوروبية

يتميز دياز بقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية سواء على الأطراف أو خلف المهاجم بل ويمكنه أيضًا التراجع إلى خط الوسط والمساهمة دفاعيًا ما يجعله عنصرًا متعدد الاستخدامات.

كما يمتلك اللاعب خبرة أوروبية مميزة بعد تجاربه مع أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وميلان إلى جانب ريال مدريد وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة لأي فريق يسعى لضمه.

تأثير النجوم المغاربة

ولا يمكن إغفال نجاح تجربة أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان والتي قد تشجع النادي الفرنسي على التعاقد مع لاعب مغربي آخر في ظل التأثير الإيجابي الذي يقدمه اللاعبون المغاربة في الملاعب الأوروبية.

أرقام الموسم الحالي

وعلى صعيد الأداء شارك دياز في 31 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف البطولات بدأ 9 منها أساسيًا وسجل هدفًا واحدًا إلى جانب صناعته 6 أهداف في أرقام تعكس دوره كعنصر فعال رغم محدودية دقائق اللعب.