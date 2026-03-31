توقع مثير من الدردير لمواجهة منتخب مصر وإسبانيا

شارك إلاعلامي عمرو الدردير جمهوره توقعه لمباراة منتخب مصر و إسبانيا ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وكتب عمرو الدرديري عبر فيسبوك: أنا مش عارف ليه حاسس اننا هنكسب 5.

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.