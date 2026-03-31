رحيل ديانج عن الأهلي.. تفاصيل

وقع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، على عقود انتقاله إلى فالنسيا الإسباني لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر حيث تم الاتفاق بين الطرفين يتضمن عقدًا يمتد لموسمين مع بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث إضافي، حال رغبة النادي واللاعب، على أن يبدأ التعاقد رسميًا اعتبارًا من 30 يونيو المقبل عقب نهاية عقد ديانج مع الأهلي.

وأضاف مصادر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريحات لصدي البلد أن المفاوضات تم حسمها خلال تواجد اللاعب في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث يتواجد حاليًا رفقة منتخب مالي، قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وأشارت إلى أن لاساندرو لآسيا، رئيس قسم الكشافة في نادي فالنسيا، لعب دورًا بارزًا في إتمام الصفقة، بعدما قاد المفاوضات مع اللاعب ونجح في حسمها لصالح النادي الإسباني.