وكيل أكرم توفيق يثير الجدل بشأن عودته إلى الدوري المصري

نفى عمر ناجي وكيل أكرم توفيق ما يثار بشأن الأنباء المتداولة بشأن عودته إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بداية من الموسم الجديد 2026-2027.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وكيل أكرم توفيق ينفي تماما فكرة انتقاله للنادي الأهلي في الصيف وأنه مستمر في الدوري القطري".

وانتقل أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري مطلع الموسم الجاري، بعد موافقة إدارة النادي الأهلي على رحيله وعدم استمراره، لعدم الوصول إلى اتفاق على تجديد تعاقده.

ويحتل الشمال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن السد متصدر الترتيب، وللشمال مباراة مؤجلة إذا فاز بها يصعد للصدارة.

ويتبقى 3 مباريات للفريق في مسابقة الدوري إذا فاز بهم يحسم اللقب.