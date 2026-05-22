مشادة داخل لجنة امتحان تنتهي بإصابة طالب بـ 12 غرزة أمام المدرسة في شبرا الخيمة

شهدت مدرسة عمار بن ياسر الصناعية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما تعرض طالب يُدعى صبري لاعتداء عنيف أسفر عن إصابته بجرح وتشوهات بالوجه على يد أحد زملائه.



وقال والد الطالب فى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين نجله وطالب آخر داخل المدرسة خلال الامتحان العملي، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الامتحان فوجئ بقيام الطالب المتهم بالتعدي على نجله باستخدام كتر، ما تسبب في إصابته بجرح استلزم خياطته بـ12 غرزة.



وأضاف الأب أنه تم نقل نجله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، مطالبًا بحق نجله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين أن الطالب المتهم حرر محضرًا هو الآخر، مدعيًا إصابته بقطع في إصبعين خلال الواقعة.



وأثارت الحادثة حالة من الاستياء بين أهالي طلاب المدرسة، الذين طالبوا بسرعة التحقيق في الواقعة وتشديد الرقابة داخل وحول المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.