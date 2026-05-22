أخدها من ورا أبوه.. ضبط طفل قاد دراجة نارية واستعرض بها معرضًا حياته للخطر بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأطفال يقود دراجة نارية في الشرقية، ويقوم بأداء حركات استعراضية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات"، ومالكها، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (نجل الأول “11 سنة”- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية)، وبمواجهة الأول؛ أقر بارتكاب نجله الواقعة على النحو المشار إليه “دون علمه”.

وجرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.