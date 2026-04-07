الأرقام غير دقيقة.. شبانة يرد على اتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام

علق الإعلامي محمد شبانة على ما تردد بشأن تقدم بعض أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة، تتضمن اتهامات بوجود شبهة إهدار مال عام داخل النادي.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»:"تردد أن الشكوى تضمنت الحديث عن الشروط الجزائية في عقود المدربين الأجانب، لكن الأرقام المتداولة غير دقيقة، لأنها تعتمد على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام دون مستندات رسمية".

وأضاف:"طبيعة كرة القدم في العالم تفرض أحيانًا خسارة صفقات أو دفع شروط جزائية، وهذا أمر طبيعي يحدث في أكبر الأندية".

وضرب مثالًا قائلًا:"نادي برشلونة تعاقد مع لاعب مقابل 100 مليون يورو، ثم رحل مجانًا، وهو ما يعكس طبيعة السوق الكروي".

وشدد شبانة على ضرورة الاعتماد على الوثائق الرسمية عند تناول مثل هذه الملفات، قائلًا:"من الأفضل أن يكون الحديث مدعومًا بالمستندات، وليس مجرد اجتهادات أو معلومات متداولة".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن ما يحدث داخل الأهلي ليس استثناءً، مضيفًا:"هات أي نادٍ في مصر، وستجد أنه مر بظروف مشابهة، لكن حجم التغطية والاهتمام هو ما يختلف"