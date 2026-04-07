بمبلغ مالي كبير.. كواليس مستقبل خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلًا عن مصدر مقرب من خالد عوض، الظهير الأيمن لنادي طلائع الجيش، تفاصيل مثيرة بشأن مستقبله في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب كان من العناصر الأساسية مع طلائع الجيش في الموسم الماضي، وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم، وتلقى حينها عدة عروض من أندية مثل بيراميدز والأهلي والزمالك وزد والاتحاد وسيراميكا، إلا أن الأقرب لضمه وقتها كانوا زد والاتحاد وسيراميكا، قبل أن ينجح طلائع الجيش في تجديد عقده.

وأضاف أن خالد عوض واصل تألقه في الموسم الحالي وشارك بشكل أساسي، حتى أصبح مرشحًا للانضمام إلى المنتخب الوطني في إحدى الفترات، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمقابل مالي كبير، لكن إدارة طلائع الجيش رفضت التفريط فيه.

وأشار إلى أن هناك تحركات داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي، حيث بدأ بعض المسؤولين في الاستفسار عن اللاعب من حيث مستواه وسلوكه وشخصيته، تمهيدًا لاتخاذ خطوة رسمية لضمه.

وأكد أن نادي بيراميدز لا يزال الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب ويستعد لتقديم عرض جديد في الصيف، يليه الأهلي ثم النادي المصري، في ظل رغبة طلائع الجيش في بيع اللاعب بنهاية الموسم.

واختتم تصريحاته بأن الأهلي وعد وكيل اللاعب بتقديم عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما تنحصر رغبة خالد عوض في الانتقال إلى أحد ناديي بيراميدز أو الأهلي فقط.