ترتيبات مكثفة بالأهلي لبطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

حرص إدارة الأهلي علي عقد العديد من الإجتماعات للترتيب لبطولة أفريقيا لأندية الكرة الطائرة سيدات التي يستضيفها النادي خلال الفترة من11-24ابريل الجاري بمشاركة 24 فريق،قام محمدالغزواي عضو المجلس ورئيس اللجنه العليا المنظمة بعقدإجتماع في وجود أحمد حسام عوض عضو المجلس والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وخالد العوضي مدير البطولة، إلى جانب رؤساء اللجان المنظمة.

واستعرضت اللجنة ترتيبات استقبال الفرق والوفود المشاركة، وآليات تسكينها في الفنادق المخصصة، فضلًا عن وضع خطة دقيقة لجدول التنقلات اليومية من وإلى مقر إقامة المباريات، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والاستقرار لجميع البعثات،بجانب الخطة الأمنية الشاملة، سواء داخل الصالات المغطاة أو بمحيط النادي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. واستعرض الاجتماع أيضًا ملامح حفل الافتتاح، وفقراته المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة تصميم الشعار الرسمي للبطولة، بما يعكس هوية الحدث القاري ومكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة.

وأكد محمد الغزاوي أن الأهلي يضع كافة إمكاناته وخبراته التنظيمية من أجل خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، مشددًا على أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة تشمل أدق التفاصيل، بما يليق باسم الأهلي والرياضة المصرية.

وقال أحمد حسام عضو أن الهدف لا يقتصر على تنظيم بطولة ناجحة فحسب، بل تقديم نموذج احترافي يعكس الريادة التنظيمية للنادي على مستوى استضافة البطولات القارية، في ظل توافر كوادر متميزة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق هذا الهدف.