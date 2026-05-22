كاسياس يثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب ريال مدريد المقبل

أثار الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس حالة من الجدل بين جماهير ريال مدريد، بعدما نشر رسالة غامضة عبر منصة X تضمنت قائمة بأسماء المدربين الذين يراهم الأنسب لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تغريدة كاسياس في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى تدريب ريال مدريد.

غياب مورينيو يلفت الأنظار

وضمت القائمة التي نشرها كاسياس أسماء بارزة في عالم التدريب، من بينها أوناي إيمري وفينسنت كومباني وتشابي ألونسو وسيسك فابريجاس وميكيل أرتيتا وأندوني إيراولا.

كما تضمنت القائمة اسم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، إلى جانب خوسيه بوردالاس وإينيجو بيريز وفيسنتي ديل بوسكي.

ولفت غياب اسم مورينيو الأنظار بشدة، خاصة أن كاسياس أنهى تغريدته بعلامات حذف، ما فتح الباب أمام تفسيرات عديدة بشأن موقفه الحقيقي من عودة المدرب البرتغالي.

رفض واضح لعودة مورينيو

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها كاسياس عن تحفظه تجاه عودة مورينيو إلى ريال مدريد، إذ سبق أن أعلن بشكل صريح رفضه للفكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قائد ريال مدريد السابق: "لا أريده في ريال مدريد، أعتقد أن هناك مدربين آخرين أنسب".

رسالة تحمل أكثر من معنى

ويرى متابعون أن قائمة كاسياس لم تكن مجرد اقتراحات عشوائية، بل رسالة واضحة لإدارة النادي الملكي تؤكد وجود بدائل عديدة تجمع بين الخبرة والطموح، سواء من المدربين أصحاب التجارب الكبيرة مثل إيمري وديل بوسكي وزيدان، أو من الجيل الجديد الصاعد بقوة في أوروبا مثل فابريجاس وإيراولا وإينيجو بيريز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة الجدل المستمرة داخل أروقة ريال مدريد بشأن هوية المدير الفني القادم، مع تزايد الأحاديث حول مستقبل الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل.