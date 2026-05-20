مورينيو يطلب صفقة بـ50 مليون يورو في أول مطالبه مع ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن أولى طلبات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لإدارة ريال مدريد، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب الإعلان الرسمي عن عودته إلى النادي الملكي.

وأكدت تقارير صحفية متطابقة أن مورينيو توصل لاتفاق مع ريال مدريد للعودة إلى "سانتياجو برنابيو" في ولاية ثانية، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يقوم ريال مدريد بسداد الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا، والذي تبلغ قيمته 3 ملايين يورو، تمهيدًا لحسم التعاقد بشكل نهائي.

وبحسب الصحفي ميجيل أنخيل دياز، عبر إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن مورينيو طلب التعاقد مع مورتن هيولماند، قائد سبورتينج لشبونة، لتدعيم خط وسط ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة قد تكلف خزينة النادي الملكي نحو 50 مليون يورو، خاصة أن اللاعب الدنماركي يجيد اللعب في مركزي الارتكاز الدفاعي وخط الوسط.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بتدعيم خط الوسط في ظل تراجع مستوى جود بيلينجهام، إلى جانب عدم ظهور أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا بالمستوى المنتظر خلال المواسم الأخيرة.