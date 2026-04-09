مجموعة الهبوط.. طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وسجل هدف طلائع الجيش اللاعب إسلام محارب في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 26 ليحتل المركز السادس في ترتيب مجموعة الهبوط، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 30 ليبقى في المركز الثالث.

تشكيل البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: داو سيريل ومحمود الجزار ومصطفى دويدار وأحمد متعب

خط الوسط: أحمد رضا وأحمد النادري ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان وأحمد اوفا

وعلى مقاعد البدلاء:

عبد العزيز البلعوطي وسعيدو سيمبوري وأحمد مدبولى وصلاح بوشامه وسيد نيمار وأمير مدحت وياو أنور ومصطفى الزناري ومحمد بن شرقي.