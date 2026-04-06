البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ملف مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في بطولة دوري نايل.

وبدأ الفريق على الفور التركيز على التحدي المقبل، في إطار سعيه لتحسين نتائجه وضمان البقاء في الدوري، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المجموعة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موعد مواجهة البنك الأهلي وطلائع الجيش

يستعد فريق البنك الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام طلائع الجيش، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أبريل. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لمجموعة الهبوط في دوري نايل، ومن المقرر أن يحتضن اللقاء استاد جهاز الرياضة العسكري، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفهما في جدول الترتيب.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لفريق البنك الأهلي، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر، بينما يطمح طلائع الجيش هو الآخر في حصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في البقاء بالدوري. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين ورغبتهما في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

حصيلة البنك الأهلي في الدور الأول

أنهى فريق البنك الأهلي منافسات الدور الأول من الدوري محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، بعد خوضه 20 مباراة. وحقق الفريق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 11 مواجهة، بينما تلقى 4 هزائم. وعلى مستوى الأهداف، سجل لاعبو البنك الأهلي 18 هدفاً، في حين استقبلت شباكهم 14 هدفاً، ما يعكس قوة دفاعية نسبية، مقابل حاجة واضحة لتحسين الفعالية الهجومية خلال المرحلة المقبلة