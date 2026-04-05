تشكيل حرس الحدود لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الغني - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف روقا - محمود أوكا - عبد الله حافظ

الهجوم: فوزي الحناوي - محمد حمدي زكي

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو جمال - عمرو شعبان - محمد الدغميمي - إيزي إيميكا - إسماعيل أشرف - محمد النجيلي - كواسي إيسو - محمد حسن - أحمد نايل.