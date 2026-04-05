غزل المحلة: علاء عبدالعال لن يرحل عن تدريب فريق الكرة

أكد شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، ان علاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة مستمر في مهام عمله ولن يرحل عن الفريق.

وقال الخشاب في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: عدد الأندية الجماهيرية يتقلص في الدوري المصري وهذا يقلل، من متعة كرة القدم ، و٩٠٪؜ من المباريات في الدوري بدون جماهير بسبب ان اغلب الأندية أندية شركات.

واضاف: أناشد اتحاد الكرة ان يكون هناك دمج بين الأندية الجماهيرية واندية الاستثمار وأندية الشركات وموضوع الغاء الهبوط مسكن بدون حلول ، و٢١ فريق في الدوري هذا الموسم عذاب.

وتابع: علاء عبد العال مستمر لنهاية الموسم اياً كانت النتائج حفاظا على استقرار الفريق وحتى لا تتكرر دوامة الموسم الماضي ويحسب لعلاء عبد العال هو إخراج العديد من اللاعبين من قطاع الناشئين واطمئن جماهير المحلة ببقاء الفريق في الممتاز.

وواصل: تواجد سيد معوض جاء من اختيار ادارة النادي وعلاء عبد العال ولكن الظروف التي أتى فيها صعبة.