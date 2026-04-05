تطورات الحالة الصحية لـ حسين زكي مدرب يد سموحة

استقرت الحالة الصحية لـ حسين زكي نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق سموحة، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب مباراة فوز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على سموحة بنتيجة 26-25 على صعيد الجولة العاشرة بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

وتعرض حسين زكي لحالة إغماء استدعت دخوله غرفة العمليات عقب المباراة. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 32.5 نقطة فى جدول الترتيب.

فيما يختتم دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2025- 2026 يوم 24 أبريل الجارى بلقاء القمة بين الأهلى والزمالك، حيث شهدت المسابقة فترة توقف مؤخرا بسبب انشغال المنتخب بالأسبوع الدولى لخوض معسكر ألمانيا لخوض وديتين مع الماكينات الألمانية قبل أن تعود يوم 27 مارس الماضى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 26-22 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في إطار الجولة السابعة بالمرحلة الثانية بدوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 30 أبريل موعد الدور قبل نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2025-2026، بينما تم تحديد يوم 1 مايو للدور النهائي لتحديد البطل ومباراة تحديد صاحب البرونزية.

مواجهات ربع نهائي كأس مصر للرجال

جاءت مواجهات مواعيد دور الربع النهائى المحدد له 14 أبريل كالتالى:

ـ الأهلى أمام سبورتنج 6 مساءً.

ـ هليوبوليس أمام المعادى 7 مساءً.

ـ سموحة أمام الأوليمبى 8 مساءً.

ـ الشمس أمام الزمالك 8 مساءً.

ومن المنتظر تعديل فى موعد المباريات وفقا للمواعيد الجديدة لمجلس الوزراء.