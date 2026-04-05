قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ حسين زكي مدرب يد سموحة

حسين ذكي
حسين ذكي
محمد سمير

استقرت الحالة الصحية لـ  حسين زكي نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق سموحة، بعد تعرضه لوعكة صحية عقب مباراة فوز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على سموحة بنتيجة 26-25 على صعيد الجولة العاشرة بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

وتعرض حسين زكي لحالة إغماء استدعت دخوله غرفة العمليات عقب المباراة. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 32.5 نقطة فى جدول الترتيب.

فيما يختتم دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2025- 2026 يوم 24 أبريل الجارى بلقاء القمة بين الأهلى والزمالك، حيث شهدت المسابقة فترة توقف مؤخرا بسبب انشغال المنتخب بالأسبوع الدولى لخوض معسكر ألمانيا لخوض وديتين مع الماكينات الألمانية  قبل أن تعود يوم 27 مارس الماضى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 26-22 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في إطار الجولة السابعة  بالمرحلة الثانية بدوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 30 أبريل موعد الدور قبل نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2025-2026، بينما تم تحديد يوم 1 مايو للدور النهائي لتحديد البطل ومباراة تحديد صاحب البرونزية.

مواجهات ربع نهائي كأس مصر للرجال

جاءت مواجهات مواعيد دور الربع النهائى المحدد له 14 أبريل كالتالى:

ـ الأهلى أمام سبورتنج 6 مساءً.

ـ هليوبوليس أمام المعادى 7 مساءً.

ـ سموحة أمام الأوليمبى 8 مساءً.

ـ الشمس أمام الزمالك 8 مساءً.

ومن المنتظر تعديل فى موعد المباريات وفقا للمواعيد الجديدة لمجلس الوزراء.

حسين زكى يد سموحة الحالة الصحية لـ حسين زكى الزمالك دوري المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

أقمار الأرصاد ترصد سحب السلوم.. طقس متقلب يجمع بين الأمطار والرمال والحرارة غدا

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد