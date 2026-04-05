الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يكشف حقيقة هروب شيكوبانزا

عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة هروب شيكوبانزا، لاعب الفريق، وعدم تواجده في القاهرة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إن شيكو بانزا في القاهرة ويعاني من إصابة في الركبة ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وليس جاهزا للمشاركة.

 وأضاف: “اللاعب متواجد في القاهرة ويتم تجهيز تأشيرة السفر للجزائر لخوض مباراة بلوزداد، والنادي يمتلك جواز سفره”.

يأتى ذلك بعدما كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة شيكو بانزا، لاعب الزمالك، داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف شوبير، في تصريحات إذاعية: “موضوع شيكو بانزا عامل قلق داخل الزمالك بعكس خوان بيزيرا الذي استحوذ على قلوب الجماهير ويمتلك الرغبة والقلب”.

وأكمل: “شيكو بانزا استبعد من قائمة ولا يتواجد حاليا في مصر، ولم يحدد موعد عودته من جديد للفريق”.

وأوضح: “الزمالك قرر توقيع عقوبة وغرامة مالية على شيكو بانزا بسبب عدم حضوره للقاهرة بعد الإجازة واستمرار احتفالاته مع زوجته بأول مولودة له”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “شيكو بانزا تم استبعاده ومعتمد جمال لن يعتمد عليه وإدارة الزمالك لا تعرف موعد وصوله، وحينما يعود سيتم توقيع عقوبة جديدة عليه”.

