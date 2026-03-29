الزمالك يفقد «شيكو بانزا» مؤقتًا .. والغندور يوضح التفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور إن الأنجولي شيكو بانزا لم يختلق أي أزمات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة منعته من الظهور مع الفريق في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن شيكو بانزا سيواصل الغياب عن مباراتي الزمالك أمام المصري في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري، كما سيغيب عن بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر يوم 7 أبريل المقبل.

وأكد الغندور على عدم الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب من الثنائي حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن كل التركيز ينصب على صرف المستحقات أولًا للاعبين وإنهاء المباريات المتبقية للفريق في بطولة الكونفدرالية والدوري، في ظل منافسة الزمالك على اللقبين.

