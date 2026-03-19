شيكو بانزا يخضع لفحص طبي لحسم مشاركته مع الزمالك أمام أوتوهو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جناح الفريق الأول لكرة القدم، شيكو بانزا، يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحص طبي شامل لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الإياب أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض بانزا للإصابة خلال مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في العاصمة الكونغولية برازافيل، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله أثناء اللقاء.

من جانبه، سيقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة، لتحديد مدى جاهزية اللاعب للظهور في مباراة العودة المقررة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، والتي تعتبر حاسمة لتعزيز حظوظ الزمالك في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال نتائج الفحص الطبي لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة شيكو بانزا في المباراة.