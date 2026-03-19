اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة ترتيبات المنتخبات الوطنية

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعًا طارئًا في التاسعة مساء اليوم ، لمناقشة بعض الأمور والترتيبات الفنية والإدارية للمنتخبات: الأول والشباب والناشئين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبوريدة على توفير أفضل الأجواء والإمكانات لجميع المنتخبات، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية، لضمان إعداد مثالي للاعبين خلال الفترة المقبلة.

ويبذل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة مصر الودية أمام منتخب إسبانيا.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

في السياق ذاته، يواصل منتخب مصر استعداداته لمعسكره المقبل الذي سينطلق يوم 22 مارس، والذي يشهد مباراة ودية مؤكدة أمام المنتخب السعودي، فيما يجري الترتيب لمباراة ودية إضافية لا تزال قيد الاتفاق

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.