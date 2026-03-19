اتحاد الكرة يحتفل بوصول محمد صلاح للهدف رقم 50 في أبطال أوروبا

احتفل اتحاد الكرة بوصول محمد صلاح للهدف رقم 50 في ابطال أوروبا.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لا يكل ولا يمل من كتابة التاريخ، محمد صلاح قائد منتخبنا يصبح أول لاعب أفريقي على الإطلاق يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا ".

وواصل الفرعون المصرى محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريق ليفربول ببطولة دورى ابطال اوروبا ،حيث أصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ووصل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للهدف 50بهدفه في مرمى نادي جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا ..

وقد هزم فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره جلطة سراي التركي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.