من باريس.. ظهور لافت لـ مي سليم برفقة شقيقتها

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديد في أحدث ظهور لها من باريس عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” .

وتألقت مي سليم بأطلالة جذابة لافتة برفقة شقيقها ميس حمدان ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت مي سليم، لـ “صدى البلد”: “لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة”.

